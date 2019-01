Vrachtwagen ramt Oude IJsselbrug: treinverkeer rond Zutphen deels plat

Kermis Zutphen blijft toch nog één jaar in het centrum

15:12 De kermis in Zutphen wordt dit jaar toch nog op dezelfde plek op de markten in het centrum gehouden. Dat heeft het college onlangs besloten als tegemoetkoming aan de kermisexploitanten. Er is namelijk nog geen besluit genomen over een eventuele nieuwe locatie, terwijl de kermisexploitanten daar al vroeg in het jaar duidelijkheid over moeten hebben.