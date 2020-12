Vrachtwagens vol Neleman-wijn rijden straks vanaf dit reusachtige magazijn in Zutphen de wereld over

Verdachte van moord op Marjolein Bosch uit Eerbeek moet naar het Pieter Baan Centrum: ‘Hij werkt onvoldoen­de mee’

8 december De man die ervan wordt verdacht zijn vriendin Marjolein Bosch in Eerbeek te hebben vermoord op Valentijnsdag dit jaar, moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank in Zutphen dinsdag besloten.