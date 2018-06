Vrees komt uit: 500 bomen Witte Lint in Zutphen moeten tegen de vlakte

Sterrenres­tau­rant 't Schulten Hues in Zutphen sluit de deuren

15:51 Peter Gast sluit de deuren van zijn sterrenzaak 't Schulten Hues in Zutphen. Hij gaat samen met zijn vrouw werken aan een nieuw restaurant. Niet meer in Zutphen, maar in Amsterdam. Mensen die nog in Zutphen bij Gast willen eten, kunnen er tot eind deze maand terecht.