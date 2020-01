Vrees voor extreem hoge werkdruk door nieuwe zwaarbewaakte gevangenisvleugel

Om genoeg boa's op straat te krijgen moet Zutphen meer dan een ton zoeken

21 januari Controle op hondenbezitters die verzuimen hun hond aan de lijn te houden of weigeren om hondenpoep op te ruimen. Handhaving op jongeren die snoepafval weggooien op weg naar school. Om in de gemeente Zutphen weer te kunnen handhaven op deze overtredingen is er 110.000 euro nodig. Geld dat er niet is en volgens burgemeester Annemieke Vermeulen weggehaald moet worden bij andere gemeentetaken.