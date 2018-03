Vrienden de boer op met eigen limoncello uit Zutphense en Epser keuken

Verzet tegen Lelystad Airport helpt GroenLinks aan grote ver­kie­zings­winst

26 maart GroenLinks - grote winnaar van de verkiezingen - zag in deze regio het aantal zetels groeien van 36 naar 61. Vooral in gemeenten waar veel weerstand is tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport scoren de groenen goed. ,,Ik zou nooit op GroenLinks stemmen, maar vanwege hun acties tegen het vliegveld heb ik het tóch gedaan.”