Vrieshuis Aviko verplettert de skyline van Steenderen

Het vrieshuis is een grote grijze doos op 6500 vierkante meter. Het moet gezegd, tegen de grauwe decemberlucht springt het gebouw minder in het oog dan je van zo’n kolos zou verwachten. Lange tijd was er verzet tegen de komst van het vrieshuis. Met name actiegroep Uit-Zicht was een hardnekkige luis in de pels van Aviko. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, veegde uiteindelijk alle bezwaren van bezorgde burgers van tafel.