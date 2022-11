Vrijdag acties in het leerlingen- en zorgvervoer: ‘Willen een leefbaar inkomen’

De acties volgen nadat de deadline van een eerder gesteld ultimatum door CNV Vakmensen niet is gehaald. Het eindbod vanuit de werkgevers was volgens CNV onvoldoende. ,,Het is helaas niet gelukt om er goed uit te komen. De werkgevers bieden wat ons betreft te weinig en houden noodzakelijke verbeteringen tegen.” Werkgevers hadden tot vrijdag 11 november om met een beter eindbod te komen, maar dat bleef uit.

Dilemma

Daarom voert de sector nu actie. In Overijssel zullen chauffeurs van taxibedrijf TCR aan de actie deelnemen. ,,We realiseren ons dat de acties een enorme impact op reizigers kunnen hebben", aldus CNV-onderhandelaar Rick Pellis. ,,Daarom houden we de acties op dit moment bewust nog beperkt in omvang. We hopen dat grootschalige acties niet nodig zullen zijn.”