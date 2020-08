Vrijspraak en extra celstraf na brute overval ijzerhandelaar Zutphen

Eerherstel voor Aleida uit Almen, de eerste ‘heks’ van Nederland die de brandsta­pel op ging

14 augustus Zelfs in het Berkeldorp zelf was bijna niemand ervan op de hoogte dat in 1472 de eerste heksenverbranding van Nederland in Almen plaatsvond. Het toneelstuk De Heks van Almen, dat vandaag in première gaat, vult die kennisleemte in.