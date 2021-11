Vrouw aangereden op parkeerplaats bij supermarkt in Zutphen, dader gaat ervandoor

Geen goals, maar duizenden zonnepane­len op het voetbal­veld van Baak: ‘Niemand heeft er last van’

Weilanden vol zonnepanelen. Het is tegenwoordig een bekend gezicht in Nederland. In het Achterhoekse Baak doen ze het helemaal anders. Daar liggen nu ruim 5000 panelen op de oude voetbalvelden van het dorp. ,,Het lag braak, dus mensen zeiden: doe er iets mee.”

