Vrouw probeert drugs binnen te smokkelen in gevangenis Zutphen

Kunnen deze veroordeel­den met een psychiatri­sche stoornis in Warnsveld nog genoeg behandeld worden?

26 januari Patiënten met een psychiatrische stoornis, die veelal in aanraking met justitie zijn geweest of dreigen te komen, terug laten keren in de samenleving. Als het aan minister Dekker ligt kan dat met minder geld. Geen optie, vindt FPA De Boog in Warnsveld. Zorginstelling GGNet, waar De Boog onder valt, staat samen met zeven andere zorginstellingen voor de rechter om de bezuiniging aan te vechten. Wie zitten er nu eigenlijk in De Boog? En wat zijn de gevolgen als de bezuiniging wordt doorgevoerd?