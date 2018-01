Vrouw verbouwt zingende bouwvakker in Zutphen

Bruno de Vries (81) maakt cirkel rond met ode aan 'zijn' Eerbeek

6:00 Bruno de Vries zit er picobello bij in het pand van juwelier Weltevreden aan het Stuijvenburchplein in Eerbeek. Tevreden spinnend laat de 81-jarige die dik drie jaar geleden nog werd opgegeven door medisch specialisten, een hand over een 34 pagina's tellend fotoboek gaan. Het boek verbeeldt de totstandkoming van het kunstwerk De Papierschepper, waarvoor De Vries zich jarenlang beijverde. De geboorte van het fotoboek betekent het einde van het door De Vries aangevoerde Papierdorpers Comité. ,,Ons werk zit erop. En voor mij is de cirkel rond.''