Vuurzee in Zutphen bij brand in monumentale Herberg ’t Kanon: ‘Ik sta helemaal te shaken’

Video | UpdateHerberg ‘t Kanon aan de Kanonsdijk in Zutphen is rond 16.30 uur in brand gevlogen. De brandweer is ter plaatse en heeft inmiddels opgeschaald naar zeer grote brand. Buurvrouw Paula Christiaans: ,,Dit is verschrikkelijk.’’

Het pand bestaat uit drie onderdelen. In het midden het voormalige café-restaurant, geflankeerd door een voormalig makelaarskantoor en een woongedeelte. De panden stonden enige tijd leeg, de laatste huurder van het woongedeelte was volgens omstanders onlangs vertrokken.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland waren er geen mensen in het pand aanwezig toen de brandweer arriveerde. ,,Over de oorzaak van de brand is ons verder nog niets bekend, wel dat hij is begonnen op zolder.’’

Volledig scherm 't Kanon staat in lichterlaaie. © Luciano de Graaf

Buurvrouw Paula

Buurvrouw Paula Christiaans stond verbouwereerd te kijken hoe grote vlammen uit het monumentale pand sloegen. ,,We hoorden sirenes, maar ik had pas iets in de gaten toen er drie brandweerwagens in de straat stonden. Tien jaar geleden hebben mijn man en ik ons huis gebouwd in de voormalige tuin van de herberg. We zeggen altijd vol trots: ‘wij wonen naast Het Kanon’.’’

Christiaans en haar man hebben een bouwbedrijf, ze kwamen vaak in de herberg. ,,Als we een bedrijfsbarbecue hadden bijvoorbeeld. De Herberg is een monumentaal pand voor de Hoven. Ik ben hier geboren en getogen, het was één van de oudste en meest herkenbare panden van de wijk, echt een ijkpunt. Ik sta helemaal te shaken, dit is verschrikkelijk.’’

Zeer veel publiek

De brandweer was niet alleen druk met blussen, ze moesten ook drommen mensen wegsturen die op de rookpluim waren afgekomen. Via twitter meldden zij: ‘Dit is niet wenselijk. U hindert de hulpdiensten. Tevens is de noodverordening omtrent Corona van kracht. Blijf dus thuis!’

Weg afgesloten

Vanwege de rookontwikkeling is de nabijgelegen provinciale weg (N345) in beide richtingen voor al het verkeer afgesloten. De brandweer waarschuwt omwonenden ook om ramen en deuren te sluiten vanwege de rook.

Volgens de brandweer heeft de wind een gunstig effect gehad voor de wijkbewoners. ,,Die blies de rook naar de IJssel waardoor mensen relatief weinig last hebben gehad van de rook.’’

Tot slot wilde de zegsman een gerucht ontkrachten. ,,Op twitter ging een bericht rond dat wij drie kwartier hebben moeten wachten op bluswater. dat is onzin, we konden direct aan de slag.’’