VV Vorden met handen in het haar over veldentekort

Brandweer evacueert preventief flatbewo­ners in Nesstraat Zutphen

20 november Vanwege rook in het trappenhuis evacueerde de brandweer vanochtend preventief bewoners van twee woningen in de Zutphense Nesstraat. Omdat uit metingen bleek dat er geen koolmonoxide was vrijgekomen, konden zij al snel in hun flat terugkeren.