VVD Zutphen eist opheldering over vertraging herbouw Het Kanon: ‘Dit is ondernemertje pesten’

Warnsveld wordt het centrum voor mensen met een ernstige en acute psychiatri­sche crisis

Mensen met ernstige en acute psychiatrische problemen die nu nog in Apeldoorn of Doetinchem worden opgenomen, gaan vanaf volgend jaar naar Warnsveld. Geestelijke gezondheidszorgorganisatie GGNet sluit de huidige HIC-klinieken in beide steden en bouwt op het terrein in Warnsveld een kliniek waar al deze patiënten uit Noord- en Oost-Gelderland terecht kunnen.