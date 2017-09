Waar blijft Zutphens derde hotel?

Bijna een jaar nadat de deuren open zouden gaan is hotel-restaurant Hollands Glorie aan de Marspoortstraat in Zutphen nog altijd niet in gebruik. Horecaondernemer Ayhan Sahin uit Twello kondigde vorig jaar aan de deuren van de nieuwe vestiging te openen.

Inmiddels durft Sahin geen uitspraken meer te doen over de openingsdatum, al is dat moment volgens hem in de buurt: binnen twee maanden. “Ik heb al een datum in mijn hoofd, maar als ik dat ga zeggen en het lukt niet wordt ik daar weer op afgerekend”, deelt Sahin erover mee.

Onverwachte tegenvallers tijdens de verbouwing van het pand, voert de ondernemer als reden aan voor de grote vertraging. “We hebben constant tegenslagen gehad. Maar je moet ook niet vergeten dat we op de buitenmuren na alles er uit gehaald hebben. Daarbij kwamen we steeds weer dingen tegen waar we van tevoren geen rekening mee hadden gehouden.” Ook het monumentale karakter van het pand speelde volgens Sahin een rol: “Als we alles intact zouden hebben gelaten hadden we niet te maken gehad met zulke hoge eisen. Dat die eisen er zijn is op zich goed, maar het brengt wel veel extra tijd en werk met zich mee.”

Imperium

Ayhan Sahin bouwde in korte tijd een flink imperium op met horecazaken, vooral in Deventer. Daar opende hij in 2015 een restaurant met de Hollands Glorie-formule, die nu in Zutphen zou moeten worden uitgebreid met vijftien hotelkamers. Hüseyin Güller kocht het pand aan de Marspoortstraat in 2013 voor 409.000 euro uit de failliete boedel van Berkhotel De Kloostertuin. De Amersfoorter verhuurt het pand nu aan Sahin. In Deventer heeft laatstgenoemde het regelmatig met de gemeente aan de stok, de opening van twee nieuwe horecazaken werd daar om die reden ook al regelmatig uitgesteld. Deventer liet Sahin onder de loep nemen door het Landelijk Bureau Bibob, dat voor gemeenten ondernemers screent op mogelijke criminele activiteiten. De gemeente deed over de uitkomst daarvan geen mededeling, volgens Sahin zelf is hij brandschoon.

Procedure