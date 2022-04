Waar hoogspanningskabels verderop verdwijnen, blijft Aniek (54) in Eefde zelfs over met mast in tuin: ‘Is het wel gezond?’

MET VIDEOMet jaloerse ogen kijkt Aniek de Vos (54) naar het plan van de gemeente Zutphen om hoogspanningskabels onder de grond weg te werken. Zelf woont ze net over de grens in Eefde, gemeente Lochem. Daar is het verkabelen geen optie, waardoor ze achter blijft met een hoogspanningsmast in haar achtertuin. ,,Nu twijfels of ik het toen had moeten kopen.’’