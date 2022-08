Waar ligt het hart van de Zutphense wethouder met trompet: in de raadszaal of het voetbalstadion?

Sopraan en jonge organisten te horen tijdens Zutphense marktcon­cer­ten

De Zutphense weekmarkten worden in juli en augustus traditiegetrouw afgesloten met een marktconcert in de Walburgiskerk. Zaterdag zijn sopraan Rianne Wilbers en organist Tommy van Doorn te beluisteren in de Zutphense kerk, een week later bespelen jonge talenten het monumentale Baderorgel.

26 juli