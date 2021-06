LEZERSREACTIEDe lijsttrekker van de nieuwe politieke partij Burgerbeweging Berkelland maakt zich in het artikel ‘Ik begon zo kwaad te worden ’ in de Stentor (26 juni) kwaad over wat hij het klimaatdictaat noemt. Hij vreest dat Nederland vol komt te staan met windmolens en zonnepanelen. Het landschap zou daardoor compleet vernietigd worden.

Een angst die nogal overtrokken is; de kans dat het landschap steeds meer beschadigd raakt door de aanleg van wegen, bedrijventerreinen, nog grotere agrarische bedrijven, woonwijken etc. is veel groter. En wat dacht u van de toename van het aantal 5G-masten.

Iedereen die zich druk maakt over de teloorgang van het landschap is een goed mens. Maar waarom die selectieve boosheid over windmolens en zonnepanelen en geen boosheid over die andere genoemde aantastingen van het landschap. Waarom geen protest tegen de kap van oude waardevolle bomen en houtwallen in het Achterhoekse landschap, de verontreiniging door bestrijdingsmiddelen en mest?

Lelijk

De windmolens en zonnepanelen hebben we helaas nodig om ons nog steeds toenemende energieverbruik te dragen. Als we allemaal energie gaan besparen, zijn er wellicht iets minder molens en panelen nodig. En zijn de moderne windmolens en zonnepanelen nu zo lelijk? Vonden we de molens van weleer ook zo lelijk? Praat alsjeblieft niet over een klimaatdictaat. Er is geen sprake van een dictaat. Het is een logisch gevolg van ons eigen energieverbruik. We hebben er zelf voor gezorgd dat nu een heleboel molens en panelen nodig zijn.

Dat mis ik in de kritiek.

Overigens opmerkelijk dat De Stentor aan dit verhaal van een individu zo veel meer aandacht besteedt (bijna een pagina) dan aan het akkoord van de lidstaten van Europese Unie over de landbouwbegroting (nog geen kwart van een pagina). Dat akkoord heeft namelijk veel meer invloed op het landschap. Alle boeren zullen over enkele jaren een kwart van hun grond vergroend moeten hebben! Dat betekent onder meer het planten van bomen. Dat moet iedereen die begaan is met het natuurlijke landschap enigszins optimistisch stemmen.

