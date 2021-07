Waarom zou iemand bijen stelen en waar gaan ze heen? ‘Als je bijen hebt, kan je er veel geld van maken’

Update Provincia­le weg tussen Zutphen en Doetinchem dicht na eenzijdig ongeval; man zwaarge­wond

5 juli Een oudere man is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Zutphenseweg bij Hummelo. De N314, de provinciale weg tussen Doetinchem en Zutphen, is daardoor tussen afrit Laag-Keppel en Toldijk in beide richtingen dicht. Dat laatste meldt de ANWB even na kwart voor drie maandagmiddag.