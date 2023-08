Waarschuwing zwemmersjeuk voor recreatieplas Zutphen voorbij

MIJN STENTOR | MET VIDEO Dit stuurden jullie in: Jeugdor­kest uit Zutphen zorgt voor ontroering en prachtige herinnerin­gen in Oostenrijk

Noa neemt ons even mee terug naar Oostenrijk, waar het jeugddweilorkest Kleintje Spult uit Zutphen een prachtige week beleefde - hieronder hoor je ook hoe dat klonk. Daarnaast blikt Marianne uit Deventer nog even terug op de Vierdaagse en theaterdirecteur Jenneke op een geslaagde voorstelling in Luttenberg. Dat stuurden onze lezers deze week in.