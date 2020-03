Walburgiskerk of Wijnhuistoren bekijken? Deze maand kan het niet in Zutphen

Stadhuis blijft open

Het Zutphense stadhuis blijft geopend tijdens de standaard openingstijden. De gemeente wil gezien het besmettingsgevaar zo min mogelijk bezoekers over de vloer. Mensen met vragen kunnen bellen en de gemeente online benaderen. Is een bezoek aan het stadhuis echt nodig en kan een ‘fysieke afspraak’ niet uitgesteld worden, dan moet die afspraak eerst online worden gemaakt. Mensen die hoesten, verkouden zijn en/of koorts hebben, kunnen even niet in het stadhuis terecht. Als zij al een afspraak hebben, dan moeten ze die opnieuw maken.

Op de gemeentelijke locatie aan de Henri Dunantweg 1 wordt wel gewerkt, maar die is gesloten voor publiek. De consulenten kijken of ze afspraken telefonisch kunnen afhandelen of kunnen uitstellen. Is dit niet het geval, dan kunnen mensen voor de geplande afspraken terecht in het stadhuis.