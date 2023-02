Walburgiskerk staat tijdens eerste editie van Taste of Zutphen in het teken van eten, drinken én cultuur

Genieten van al het lekkers dat Zutphen te bieden heeft? Dat kan in het weekend van 25 en 26 maart. Wijnspecialisten, lokale bierbrouwers, restaurateurs en traiteurs verzamelen zich dan in de Walburgiskerk voor de eerste editie van de Taste of Zutphen.

Tijdens het wijn- en spijsfestival kunnen bezoekers van de Walburgiskerk hun smaakpapillen prikkelen. In de Zutphense kerk zijn tijdens de eerste editie van de Taste of Zutphen verschillende stands te vinden. Hier kunnen bezoekers iets te eten of wat te drinken bestellen. Zij betalen met munten, die bij de ingang van de kerk te koop zijn.

Aan de Taste of Zutphen nemen verschillende restaurateurs en andere ‘smaakmakers’ mee, zo laat de organisatie van het culinaire evenement weten. Onder andere restaurant The Rough Meat Company, Wijnhandel Schaapveld, Wijn- en gastrobar Nic & ik, By Chiel, The Fine Food Factory, Ambachtelijke Rokerij Zuidvenne, Chamaven, De Pelikaan, Paul Brasz Wijnen en Jacqueline Arraf Kookt zullen in de Walburgiskerk te vinden zijn.

Niet alleen eten

Tijdens het tweedaagse festival draait het niet alleen om eten en drinken. Bezoekers worden ook verrast met muzikale en theatrale optredens. Deze optredens vinden verspreid over beide dagen plaats. Ook is het mogelijk om onder begeleiding van een gids de Walburgiskerk te bezoeken.

De eerste editie van de Taste of Zutphen vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 maart. Op beide dagen kunnen bezoekers tussen 13.00 en 20.00 uur terecht in de Walburgiskerk voor een hapje en een drankje. Kaarten voor het culinaire festival zijn te koop via de website van Taste of Zutphen.