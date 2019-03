Wapenroof Zutphen: politie is 21 van de 23 pistolen nog altijd kwijt, twee wapens gevonden bij zware criminelen

De pistolen, Walthers P99Q, werden in juli 2018 gestolen bij een opzienbarende inbraak in het pand van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) in Zutphen. Die vervoert gedetineerden voor Justitie. Er werden onder meer 23 Walther-vuurwapens, zo’n 675 patronen, patroonhouders, 25 busjes pepperspray, handboeien en portofoons buitgemaakt. Bij de wapenroof in Zutphen hadden de daders volgens justitievakbond Juvox urenlang vrij spel, omdat het alarm van het Zutphense DV&O-pand was uitgeschakeld. Hoe dat kan is nog onbekend.