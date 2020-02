Wapens bij cliënten en ‘wegmoffelcultuur’: noodkreet personeel zorgkliniek Groot Hungerink bij Eefde

Personeel van zorgkliniek Groot Hungerink in Eefde heeft zijn zorgen geuit over de situatie in de kliniek. Daarbij gaat het onder meer om het grote personeelsverloop, de teambezetting en een aantal recente incidenten.

Tussen eind oktober en eind januari deden zich volgens de Telegraaf ruim tachtig incidenten voor in de kliniek. Zo zou een wapenarsenaal op een kamer van een cliënt zijn gevonden. Verder zou onder meer een begeleidster zijn aangerand en een psychiater in elkaar geslagen. Medewerkers laten aan de krant weten dat veel incidenten door een ‘wegmoffelcultuur’ binnenshuis worden gehouden om de inspecties uit Den Haag van de kliniek weg te houden. In de kliniek is plek voor zo’n 120 cliënten, deels open en sommigen in een gesloten woongroep.

Regels

De Raad van Bestuur heeft schriftelijk gereageerd op de publicatie. ,,Het gaat hier om situaties met cliënten die geen forensische titel hebben. Waar we moeten melden aan de inspectie, doen we dat ook volgens de geldende regels. Incidenten worden alleen afgeschaald wanneer dit inhoudelijk verantwoord is’’, schrijft de Raad van Bestuur.

Verloop

Het personeel in de kliniek heeft ook zorgen geuit over het hoge personeelsverloop en de teambezetting. Een voormalig personeelslid vertrok uit angst over haar eigen veiligheid bij de zorginstelling, zo laat ze weten aan de Telegraaf: „Ik was er klaar mee na vier jaar.

Groot Hungerink liep leeg en naar zorgen over de veiligheid en de hard dalende kwaliteit werd niet geluisterd door het management. Het gaat niet alleen om de behandeling die achteruit holt door het hoge verloop en het aannemen van niet- of onvoldoende gekwalificeerd personeel. Doordat het patiëntenaantal gelijk blijft, neemt het toezicht af.”

Krapte

De Raad van Bestuur schrijft dat Trajectum net als veel zorgorganisaties te maken heeft met een krapte op de arbeidsmarkt. ,,Deze beweging in de zorg zal zich ook in de komende periode nog wel blijven voordoen. Wij blijven ons inzetten om voldoende nieuwe en goed opgeleide medewerkers te vinden. Hiervoor hebben we recent een nieuwe arbeidsmarktcampagne ontwikkeld. Dit werpt inmiddels zijn vruchten af.’’

Veiligheid

Trajectum laat weten dat de veiligheid van het personeel en omgeving voorop staat, maar dat incidenten gezien de complexe doelgroep die wordt behandeld niet zijn uit te sluiten. ,,Om van incidenten te blijven leren stimuleren wij actief het melden van incidenten en volgen wij nauwlettend de ontwikkelingen. Op basis van deze ontwikkelingen passen we onze werkwijze continue aan of nemen maatregelen’’, besluit de Raad van Bestuur.