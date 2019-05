Warme weer maakt Hanzeloop in Zutphen pittig

Het was de vijftigste editie van de Hanzeloop Zutphen. De organisatie is in handen van de atletiekvereniging Hanzesport Running Center City.

Duizend deelnemers

In totaal deden er zo'n duizend lopers mee aan het evenement in Zutphen. Er waren zo'n 150 kinderen die meededen aan de jeugdloop over 100 meter in het centrum van Zutphen. Er werd gelopen in vier leeftijdscategoriën. Zo'n 500 deelnemers liepen de 5km en nog eens 350 personen durfden het aan om de 10 km al hollend af te leggen. Op de 10 km voor vrouwen liep Bezawit Asefa uit Giesbeek een parcoursrecord. Zij liep de afstand in 38 minuten en 48 seconden en was daarmee bijna acht minuten sneller dan de nummer twee.