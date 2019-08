Warnsveld geeft record-wimpel aan Gilze-Rijen

‘Informele’ havenmees­ter Sjef van Hoorn: ‘Ga passanten­ha­ven in Lochem opknappen in plaats van een nieuwe haven aan te leggen’

10:00 De passantenhaven in Lochem is in verval geraakt en er moet een nieuwe komen, vindt de gemeente. Toch meent Lochemer Sjef van Hoorn, die als vrijwilliger dagelijks te vinden is bij de haven, dat het opknappen van de huidige voorziening misschien een betere oplossing is. ,,Dit is een geweldige plek. Nergens zie je een haven zo dicht bij de stad.’’