Warnsveldse Liesbeth Rosendaal schreef mee aan bekroond jeugdoorlogsboek: ‘Je kunt kinderen geen stapels lijken voorschotelen’

Verwarde vrouw (58) uit Warnsveld die douchegor­dijn in de fik stak krijgt hulp

1 oktober A.S. (58) uit Warnsveld is donderdag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot zestien dagen cel, die ze al in voorarrest heeft uitgezeten. Daarnaast kreeg ze een voorwaardelijke celstraf van 600 dagen opgelegd met als voorwaarde dat ze zich laat behandelen. De vrouw stichtte op 4 juni brand in kliniek De Meent in Warnsveld.