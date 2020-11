Warnsveldse wandelfanaat Dolf Logemann bedenkt Berkelpad: ‘Het stukje tussen Almen en Lochem is echt prachtig’

Voetbal­lers Brummen en Oeken begraven de strijdbijl en gaan weer om de tafel voor een samenwer­king

2 november Een fusie, een gezamenlijke jeugd- en vrouwenafdeling of volledig zelfstandig blijven. Een samensmelting van Sportclub Brummen en VV Oeken houdt de gemoederen op de voetbalvelden in Brummen al lange tijd bezig. Totdat de gesprekken na de afgelopen zomerstop botsten. Na een paar maanden lijkt de strijdbijl begraven en gaan beide clubs toch weer met elkaar in gesprek over een samenwerking.