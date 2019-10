Wat doen deze militairen in onze straten?

videoMilitairen die je staande houden op de openbare weg of een legervoertuig onder een legerheli bungelend over je heen zien vliegen. Inwoners van Deventer, Zutphen, Lochem en Voorst moeten deze week rekening houden met oorlogstaferelen op straat. Militairen van de luchtmobiele brigade trekken de dorpen en steden in voor een meerdaagse oefening die inwoners niet kan ontgaan.