Wat gaat ziekenhuis Zutphen nog meer doen? Huidig plan is slechts klein deel van wat er bezuinigd moet worden

Ex en haar moeder overleven steekpar­tij maar nét: Harfsenaar (39) krijgt jarenlange celstraf en tbs

Harfsenaar E.N. stormde op 1 december 2021 een woning in Harfsen binnen om daar met een groot keukenmes op zijn ex-vrouw en ex-schoonmoeder in te steken. De rechtbank in Zutphen heeft de 39-jarige man donderdag een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging opgelegd, voor poging tot doodslag.