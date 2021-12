Waterpleintje Warnsveld zucht onder gebruik en zorgt voor verdeeldheid in buurt: ‘Een grote magneet’



Was het creatieve ontwerp nou wel zo’n goed idee? De woningen aan het Horseler in Warnsveld liggen niet rond een doodnormaal grasveldje, maar er ligt een opvallend waterwerk in, mét een jeu-de-boule-baan. Het ‘wonen aan het water’ heeft ook nadelen: zwemmende kinderen, jongeren die over het natuursteen skaten en klachten over de fontein die te hoog of te laag spuiten. Nu is waterwerk ook nog eens kapot. ,,Zet er wat bankjes neer of maak er een klein parkje van.”