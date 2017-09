Waterschap versterkt dijken Twentekanaal

De dijken voldoen op sommige delen niet aan strengere veiligheidsnormen, die sinds 1 januari in de Waterwet zijn vastgelegd en moeten daarom worden aangepakt. Daar is ruim 1,8 miljoen euro voor nodig. Dat bedrag wordt waarschijnlijk grotendeels uit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gefinancierd, maar het waterschap financiert het bedrag nu alvast voor.

Piping

Aan de noordkant van het Twentekanaal is een stuk dijk over een lengte van 1.200 meter afgekeurd. Aan de zuidkant gaat het om een totale lengte van 800 meter, verdeeld over drie locaties. Op die plekken is sprake van zogenaamde piping. Dat betekent dat er als gevolg van drukverschil kwelwater door de dijk stroomt, waardoor er uiteindelijk tunnelvormige ruimten ontstaan die de dijk verzwakken. Als piping niet op tijd wordt gestopt leidt dat tot verzakking of dijkdoorbraak.

Ook de damwanden voldoen door bodemerosie niet aan de nieuwe normen, maar van een acuut veiligheidsprobleem is geen sprake. De damwanden worden waarschijnlijk pas over vijftien tot twintig jaar vervangen.

Verruiming

Behalve vanwege de aangescherpte overheidsnormen onderneemt het waterschap nu ook actie omdat het op die manier samen kan optrekken met Rijkswaterstaat, dat gaat baggeren om het Twentekanaal op die manier te verruimen. Die verruiming is nodig omdat er steeds grotere (container)schepen over het kanaal varen.

Het waterschap neemt verschillende maatregelen om de stukken dijk bij Zutphen en Eefde te versterken. Zo wordt onder anderen verticaal zanddicht geotextiel (VZG) in een laag in de ondergrond aangebracht. VZG is een filterlaag waar wel water doorheen kan, maar geen zand. Daardoor wordt het wegspoelen van zand in de toekomst voorkomen.

Planning

De werkzaamheden aan de dijken nemen enkele weken in beslag. Wanneer de de waterkeringen precies worden aangepakt is nog niet bekend. De huidige planning is in elk geval om in mei volgend jaar klaar te zijn. Als dat het geval is voldoen de dijken aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau.