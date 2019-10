Waterstanden Achterhoek ondanks regen nog kritiek

VIDEO Bernard Rübsamen uit Zutphen maakte duizenden foto's van wereldster David Bowie

1 oktober Bernard Rübsamen (55) ziet zijn droom in vervulling gaan. De fotograaf, wonend en werkend in Zutphen, fotografeerde de Nederlandse concerten van Bowie tussen 1987-1996. Die foto’s worden uitgestald. In de maand waarin Bowie’s laatste meesterwerk – theaterstuk Lazarus – wordt gespeeld in het Amsterdamse DeLaMar, krijgt hij in hetzelfde theater een tentoonstelling. Vandaag was de opening.