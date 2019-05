‘We moeten toeristen naar de binnenstad van Zutphen halen, zonder Giethoorn te worden’

KNO-arts uit ziekenhuis Zutphen zet hoorproble­men in Ethiopië op de kaart

2 mei Robbert Ensink, KNO-arts in Gelre Zutphen, stelt hoorproblemen in Ethiopië aan de kaak. Samen met zijn voorganger Chris Sepmeijer (82) is hij net terug uit het Afrikaanse land waar hij de beleidsmaker binnen het ministerie van gezondheidszorg wijst op het belang van het vroeg signaleren van hoorproblemen.