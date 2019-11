Weekendtips: Landelijk atelierweekend en Pink Floyd in Dronten en Harderwijk

De goedheiligman zet dit weekend in veel plaatsen in Oost-Nederland voet aan wal. Wil je het weekend zonder Sinterklaas doorkomen en heb je nog geen plannen? De Stentor zet de leukste weekenduitjes iedere vrijdag voor je op een rijtje.

Atelierweekend - Van beeldhouwen tot design en van schilderen tot boetseren. Kunstenaars zetten zaterdag en zondag de deuren open tijdens het atelierweekend. Bekijk hier wie er meedoen aan de wintereditie van het atelierweekend.

Pink Floyd - Liefhebber van theater en de muziekgroep Pink Floyd? In Dronten en Harderwijk komen dit weekend beide onderdelen samen in de theathershow ‘The Wall 40 Years’. De twee uur durende voorstelling is gebaseerd op de live-concerten die Pink Floyd in 1980 en 1981 gaf. De voorstelling is vrijdagavond in Dronten en een dag later in Harderwijk.

The Doors - Ben je meer fan van The Doors dan van Pink Floyd? Dan ben je zaterdagavond in de Maalderij in Heino aan het goede adres. Een tribute band speelt daar de bekendste nummers van de Amerikaanse rockband.

Mythes - Als je geen zin hebt in kunst en muziek dan is een wandeling in Ermelo wellicht iets voor je. Midden op de Veluwe bij landgoed Staverden neemt een boswachter je zondag mee op pad. Hij vertelt je legenden en sagen tijdens een wandeling over het landgoed.