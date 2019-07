Weer ingebroken bij kinderboerderij in Zutphen: ‘We zijn het zat, er is hier niets te halen’

Verzorgers van kinderboerderij De Schouw in Zutphen schrokken zaterdagochtend toen ze de deuren van de kinderboerderij openden. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ingebroken. Alweer. Iets van waarde is er niet gestolen, maar wederom zit de kinderboerderij opgescheept met kosten om de schade te herstellen.

Bij kinderboerderij De Schouw in Zutphen zijn ze het zat. Voor de zoveelste keer was de kinderboerderij het slachtoffer van een inbraak. ,,Waarom? Er is hier helemaal niets te halen’’, mokt verzorgster Carin van Lohuizen. Van Lohuizen opende de deuren van De Schouw zaterdagochtend en zag al snel dat het weer raak was. ,,Ik zag dat het sleutelkastje was opengebroken. Overal lag glas. Ruitjes waren ingetikt en de sloten waren kapot.’’

Zeven keer

Niet voor het eerst. ,,Ik heb gelijk de beheerster gebeld. Zij werkt er nu 6,5 jaar. In die tijd is er al zeven keer bij ons ingebroken. Er wordt bijna jaarlijks ingebroken. We hadden het er van de week net over dat het eindelijk rustig leek te zijn. De laatste keer was in mei 2018. Verkeerd gedacht, het is weer raak’', aldus Van Lohuizen, terwijl ze druk bezig is om de puinhoop op te ruimen.

Cadeautje

In het kantoor van de kinderboerderij werd alles overhoop gehaald. ,,Alle kasten zijn leeggehaald. Alles lag op de grond. Ik snap nog steeds niet wat ze hier willen halen. Het enige dat ze mee hebben genomen is een cadeautje dat er lag voor een collega. Het cadeaupapier lag op de grond, het cadeau was weg.’’