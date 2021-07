Weer verdwijnt een beetje Reesink uit Zutphen: staalbedrijf gaat verder onder andere naam

Sem is 20 jaar en nu al schoollei­der in Zutphen: ‘Hij is een fenomeen’

12:21 Als je hem ziet lopen in de gang, denk je dat het een leerling is. Of misschien een piepjonge docent. Maar nee, Sem van der Ree (20) is assistent-schoolleider bij het Eligant Lyceum in Zutphen. Waar zijn komst twee jaar geleden hier en daar tot opgetrokken wenkbrauwen leidde – wat moet zo’n blaag in de schoolleiding? –, is het nu enthousiasme alom. ,,Je gunt elke school een Sem.”