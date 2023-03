Wéér vraagt zieke Barbara (51) uit Zutphen om geld voor extra onderzoek: ‘Ik schaam me kapot’

Kickboks­coa­ches uit Zutphen beginnen studie­fonds voor de kinderen omgekomen Sal Köse

Ze móésten iets doen, vonden de Zutphense kickbokscoaches Robert Dijkhof, Wim Scharrenberg en Ali Topaloglu. Voor Sal Köse, ooit een van hun meest getalenteerde pupillen, die omkwam bij de aardbevingen in Turkije. En voor zijn gezin en familie. Er komt op zondag 19 maart een eerbetoon in de Warnsveldse sportschool Rocky Fit. „Dat verdient hij zó. Sal was de liefste mens op aarde. Maar óók een knokker.”