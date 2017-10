Wees op je hoede als iemand aanbelt met een vaag verhaal

Onderzoek naar ver­keers­vei­lig­heid Paulus Potterstraat

4:00 Met drie basisscholen, een buitenschoolse opvang en twee scholen voor voortgezet onderwijs in en rond de Paulus Potterstraat is het op bepaalde tijden flink druk in de Zutphense straat. Zo druk dat de scholen er bij de gemeente op hebben aangedrongen te bekijken hoe de weg op een manier kan worden ingericht die veiliger is voor het verkeer.