Weinig oud en veel nieuw

Ieder jaar spaarden ze voor draaitollen, rotjes en ander knalwerk. En dat de dag aanbrak dat we eindelijk het vuurwerk konden halen. Hoe ze met grote ogen naar al die mannen keken, de geur in die vreemde bouwketen waar je het vuurwerk kon halen, alsof het eigenlijk al verboden was. Met grote zakken keerden we huiswaarts, het was gezellig thuis, we haalden oliebollen en soms bakte ik de appelflappen van mijn moeder. Uitgelaten kreten, als ze de buit op hun kamers uitpakten, ook de jongste twee kregen wat.