Wel of geen vuurwerk in Zutphen? ‘Laat burgerpanel die vraag beantwoorden en niet de politiek ’

Als het aan Anjo ligt genieten Zutphena­ren straks van wijntje in romantisch prieel op Grote Gracht

Een romantisch prieel in de Grote Gracht in Zutphen. Anjo Lodewijks (74) ziet het al helemaal zitten. Op vakantie in Duitsland deed hij het ludieke idee op. De Zutphenaar wil polsen of stadsgenoten het ook zo zien zitten als hij en er dan daadwerkelijk werk van maken. ,,Ik was op slag verliefd.’’