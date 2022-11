Welk bedrijf gaat dit grote distributiecentrum bij entree van Zutphen huren?

Tientallen boetes en maatrege­len helpen niet tegen fietsen op Zutphens plein: ‘Het is een asoplein’

Alhoewel er in de zomer al beterschap is beloofd, staan er nog altijd veel fietsen op de Schupstoel in Zutphen geparkeerd. Het pleintje in de binnenstad is aan het begin van de zomer grondig gerenoveerd en daarmee had een einde moeten komen aan tientallen illegaal geparkeerde fietsen. Maar niets is minder waar. ,,Het is helemaal geen A-plein, het is een asoplein.”

6 november