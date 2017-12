Welke kleur moet skyline van Zutphen krijgen?

Inbox15 ziet af van Reesinkpand in Zutphen

12:53 Initiatiefnemers Tristan Steenmeijer en Silja Verhoeven van Inbox15 zien af van vestiging in een voormalige Reesink-loods op Noorderhaven. In het ambachtelijke ontmoetingscentrum in Zutphen zou plek zijn voor ongeveer zestig kleine ondernemers in zeecontainers, maar dat gaat nu na twee jaar plannen maken niet door.