Wendy uit Zutphen wist diep van binnen: onze Lennart wordt niet oud

Zutphense bioscoopei­ge­naar zorgt voor speciale ‘prikkelar­me’ voorstel­lin­gen

10:05 De autistische zoon van de Zutphense bioscoopeigenaar Cynthia Marras zat tijdens de film geregeld met vingers in de oren bij aanzwellend geluid. ‘Dat moet anders’, dacht zijn moeder. Vanaf 28 november is de Cinemajestic elke donderdagmiddag speciaal ingericht voor mensen die snel overprikkeld raken. Dus geen reclames, een lager volume en iets meer licht in de zaal.