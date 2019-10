Wens organisatie Popronde Zutphen komt uit: livemuziek in de Walburgiskerk

De Popronde in Zutphen viert zondag haar eerste lustrum. De organisatie had voor de vijfde editie een vurige wens: een bijzondere locatie toevoegen waar van livemuziek kan worden genoten. Die wens komt uit: de Walburgiskerk debuteert als 'Poprondepodium'.

Hoe blij zijn jullie met de Walburgiskerk als locatie?

Berry Vink, organisatie Popronde Zutphen: ,,Bijzonder blij. Het is een speciale plek, met een bijzondere sfeer. Rustig, een beetje sereen. Heel anders dan in de kroegen waarin het leeuwendeel van de optredens is. We zaten al een tijdje te vlassen op een locatie die een beetje afwijkt van de rest. Dat is eindelijk gelukt.’’

Vereist de Walburgiskerk een andere aanpak of invulling dan de overige locaties?

,,Dat zeker. We gaan in de kerk geen versterkers neerzetten, dat zou een te veel galmend geluid opleveren. In de Walburgiskerk is een optreden van Scott & Young, een duo dat folkpop speelt met country-invloeden. Een beetje dromerige muziek die prima akoestisch kan worden vertolkt, zonder versterkers. Een andere nieuwe locatie is café Lubo, aan de Nieuwstad. Lubo zet twee hiphop-acts neer.’’

Vijf jaar Popronde. Staan jullie nog stil bij het eerste lustrum?

,,Ja, dat gaan we vieren in de Buitensociëteit van de Hanzehof, waar de aftrap is van de Popronde. Met champagne, een foto-overzicht van eerdere Popronde-edities, een lesje in Zutphense popgeschiedenis en een popquiz. Daarna geeft het trio van Hytes in de Buuitensociëteit de aftrap voor een hopelijk mooi muziekfeest.’’