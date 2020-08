Werd deze wet (Wob) misbruikt om dwangsommen te innen bij Zutphen? ‘Dat verhaaltje is door de gemeenten gebruikt als excuus’

De overheid is niet altijd de beste vriend van de burger. De recente toeslagenaffaire bij de belastingdienst is een ijzingwekkend voorbeeld. Zeker honderden ouders onterecht als fraudeur werden aangemerkt en financieel gestraft. Complete gezinnen in de vernieling. Het is dan handig als je kunt neuzen in vergadernotulen of memo’s van zo’n instantie. Voor je het weet heb je informatie in handen die je in de rechtbank kan helpen.