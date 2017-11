Werk IJsselkade Zutphen niet vlekkeloos, wel op schema

Nog twee weken wachten en dan kan het doorgaande verkeer in Zutphen eindelijk weer over de IJsselkade. Tijdelijk althans, want na een korte winterstop wordt de weg waarschijnlijk op 22 januari weer afgesloten voor doorgaand verkeer om pas in juni open te gaan. Niet dat er tijdens de winterstop niet gewerkt wordt aan de kade; op het lagere kadedeel tussen Bult van Ketjen en Kattenhavesluis is de klus voorlopig nog niet geklaard.

De gehele IJsselkade ondergaat een metamorfose, maar veel werk dat wordt gedaan is onzichtbaar, weten gebiedsmanager Edwin Koning en projectleider Rob Rikkerink van de gemeente. Vanaf begin april werd een deel van de bestrating opengebroken om kabels en leidingen onder de grond te vervangen, sinds half juni is de kade in z’n geheel afgesloten. Misschien wel het omvangrijkste werk was sindsdien het vervangen van de waterkering langs de IJssel. Nieuwe damwanden worden aangebracht en de hoogwaterkering tussen lage en hoge kade krijgt een ander uiterlijk. Zo’n operatie is nooit helemaal tot in detail te plannen, want het was deels onbekend wat er in de grond zou worden aangetroffen. Rikkerink: “Zoiets verloopt nooit vlekkeloos. Zo kwamen we bij de lage kade drie oude keringen tegen, dat heeft wel voor wat vertraging en kopzorgen gezorgd.”

Damwanden

Al met al loopt het werk in grote lijnen volgens planning, weet Edwin Koning. “Het heeft tot nu toe meegezeten met de waterstanden en ook het weer was steeds heel aardig.” Met omwonenden was de afgelopen periode veel contact om de staat van de gevels goed vast te leggen en te monitoren of daar geen verandering in kwam door het zware grondwerk. Het schuin in de grond aanbrengen van 28 meter lange ankers voor de damwanden gaat namelijk gepaard met veel lawaai en trillingen en vooral bij dat laatste moet goed in de gaten worden gehouden of er geen grenzen worden overschreden. Dat zou namelijk schade aan gevels kunnen berokkenen. Eén keer werd het werk daarom tijdelijk stilgelegd, al was van schade nog geen sprake.

Sluipverkeer

Zutphenaren zijn ondertussen al wel gewend aan het omrijden. Koning: “De afsluiting van de Oude IJsselbrug had echt regionale impact, dat is bij de IJsselkade natuurlijk niet het geval. In de Waterstraat hebben bewoners helaas wel last van sluipverkeer. Daar proberen we maatregelen op te nemen, maar het is ook niet helemaal te voorkomen.” Na de winterstop blijft eerst nog het gedeelte tussen Bult van Ketjen en Marspoortstraat afgesloten, in april of mei gaat dat deel weer open en wordt het stuk van Marspoortstraat richting Oude IJsselbrug afgesloten.