Werkzaamheden begonnen om wandelroute over Kerkpad bij Zutphen langs ‘boze’ boer te verleggen

Het Kerkpad is de enige toegangsweg richting de boerderij en stallen van Van Schooten aan de Kapperallee 181. Wandelaars die de route over het Kerkpad volgden moesten daarom over zijn erf lopen. Tientallen jaren verliep dat in goede harmonie. Maar Van Schooten, die de boerderij in 2017 overnam, was er niet van gediend.