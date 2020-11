Wethouder Annelies de Jonge van Zutphen smeekt om extra pleegouders: ‘Heb er zelf ook aan zitten denken’

VVD in Brummen wel best samen met de buren - maar is bijna de enige in de raad

30 oktober Is het tijd dat de gemeente Brummen gaat fuseren met een buurgemeente? Dat moet zeker onderzocht worden, vindt de VVD. ,,Er is te lang niets gezegd.’’ Een motie in de raad kreeg weinig steun, maar hield de gemoederen in de financieel geplaagde gemeente wel flink bezig.