Wethouder belooft Perspectief niet op de schop te gooien, sociale wijkteams in Zutphen blijven bestaan

Kan iemand als Demian nog geholpen worden als Zutphen welzijnsor­ga­ni­sa­tie Perspec­tief omvormt?

8 september Sociaal werkers van Perspectief zitten met de handen in het haar. Door het miljoenentekort van Zutphen moet Perspectief 800.000 euro per jaar inleveren. De gemeente Zutphen wil het met de welzijnsorganisatie over een andere boeg gooien. Hoe? Dat is nog niet duidelijk. Sociaal werkers hebben geen idee of inwoners als Demian Fijma nog wel langer geholpen kunnen worden. De Zutphenaar kreeg zijn leven juist door Perspectief weer op de rit.